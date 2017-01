Code oranje: ijzel en sneeuw trekken vanuit westen over hele land

In Noord- en Zuid-Holland ligt lokaal tot 2 centimeter sneeuw. De komende uren krijgt ook het midden van het land met lichte sneeuwval te maken, overgaand in ijzel aan het eind van de nacht. Zaterdagochtend vroeg is er kans op sneeuw en ijzel in het oosten.

Volgens Weeronline is de verwachting dat de gladheid die vannacht ontstaat pas op zondag in het hele land voorbij is. 

Verkeer

Het verkeer moet de hele dag rekening houden met gladheid, al gaat in het westen naar verwachting zaterdagmiddag de ijzel over in lichte regen. In het oosten is er tot in de avond kans op ijzel.

Rijkswaterstaat raadt mensen die niet per se weg hoeven aan niet de weg op te gaan. Het KNMI heeft voor de nacht van vrijdag op zaterdag code oranje afgegeven voor het hele land.

Treinen

De Nederlandse Spoorwegen en ProRail nemen maatregelen om het aangekondigde winterweer de baas te kunnen. Zo rijden er vannacht lege treinen over het spoor. Met deze zogeheten ijzelritten kan worden voorkomen dat ijzel zich vasthecht aan de bovenleidingen.

NS en ProRail hebben op basis van de huidige weersverwachtingen besloten om zaterdag de reguliere dienstregeling te starten en op voorhand geen aangepaste dienstregeling te rijden.

Schiphol

Schiphol waarschuwt reizigers hun vluchtgegevens te checken voordat ze naar het vliegveld komen. De mogelijkheid bestaat dat veel vluchten vertraging oplopen of worden geannuleerd.