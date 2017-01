Landelijk meldpunt loverboys opgericht door Terre des Hommes

Het meldpunt is bedoeld om misbruik en uitbuiting van minderjarigen in Nederland tegen te gaan. Slachtoffers, ouders/verzorgers, omstanders, vrienden of vriendinnen, zorginstellingen en professionals kunnen bij het meldpunt terecht als zij het vermoeden hebben dat een minderjarige in handen is van een loverboy.

Watch Nederland 24/7 zowel telefonisch (088-208 00 44) als per e-mail bereikbaar. Wie contact opneemt krijgt een professionele hulpverlener te spreken voor advies en ondersteuning bij het terugvinden van jongeren die in handen zijn gevallen van loverboys. Desnoods zet het meldpunt privédetectives in om slachtoffers op te sporen.

Elke dag worden kinderen en jongeren uitgebuit en misbruikt door loverboys en hun klanten, zegt projectleider Carolien Kooi van Watch Nederland. ''Deze praktijken willen we keihard aanpakken. We zijn in Nederland veel te tolerant als het gaat om betaalde seks met minderjarigen en zowel de loverboys als de klanten komen er veel te gemakkelijk mee weg."

De cijfers over het aantal gevallen van loverboyproblematiek zijn vrij stabiel. In 2014 waren er naar schatting 214 gevallen, het jaar daarvoor 196. Volgens Kooi geven de cijfers geen reëel beeld. ''De cijfers zijn vermoedelijk hoger. Veel mensen zijn bang of schamen zich om melding of aangifte te doen. Het meldpunt is daarom hard nodig", zegt ze.