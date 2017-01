Code oranje in hele land vrijdagnacht en zaterdag vanwege ijzel

Vrijdagavond gaat het vanuit het westen sneeuwen. De sneeuw gaat na enkele uren over in onderkoelde regen of motregen, waardoor het gaat ijzelen, meldt het KNMI. Het winterse neerslaggebied trekt vervolgens langzaam oostwaarts.

Ook zaterdag valt geruime tijd winterse neerslag in de vorm van lichte ijzel. In het zuidoosten gaat het ook sneeuwen. Doordat de temperatuur oploopt, verdwijnt de gladheid vanaf het einde van de ochtend weer, aldus de weerdienst.

In het oosten en zuidoosten kan het tot in de avond glad zijn.

IJsdag

Weeronline gaat vrijdag uit van de eerste officiële ijsdag van dit jaar. In De Bilt werd het niet warmer dan 0,3 graden. Er wordt pas gesproken van een ijsdag als de temperatuur in De Bilt een etmaal lang onder het vriespunt blijft, maar de weerdienst verwacht dat de temperatuur in de Utrechtse plaats niet meer gaat stijgen de komende uren. De eerste officiële ijsdag van 2016 werd pas op 29 december gemeten.

Vrijdag vriest het bijna in het hele land. De laagste temperatuur werd gemeten in Nieuw Beerta (Groningen). Het kwik daalde daar tot -2,3 graden.

Op de voormalige vliegbasis Twenthe, bij Enschede, zakte het kwik in de nacht van donderdag op vrijdag naar min 10,2 graden. Daarmee was de eerste strenge vorst van deze winter een feit, meldden MeteoGroup en Weeronline.

