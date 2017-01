Cold case-teams vragen gedetineerden om hulp bij onopgeloste zaken

De politie laat weten dat het gaat om gevangenissen in Leeuwarden, Zutphen, Sittard, Zwaag en Schiphol. Als de proef succesvol verloopt, wordt de kalender in de loop van dit jaar mogelijk in alle Nederlandse gevangenissen uitgereikt aan gedetineerden.

Het verspreiden van de weekkalenders is onderdeel van een breder offensief van de politie om aandacht te vragen voor cold cases.

Nederland kent ongeveer 1.500 onopgeloste misdrijven die als cold case te boek staan. Het grootste gedeelte is onopgeloste moorden, maar ook veel andere ernstige delicten waarvoor de politie geen verdachte in beeld of veroordeeld kreeg.

Coldcaseteams van de politie proberen deze zaken alsnog op te lossen. "Getuigen spelen daarbij vaak een cruciale rol," zegt Wim Perlot, leider van het cold case-team Midden-Nederland en voorzitter van het platform Cold Cases Nederland. "Uit recent onderzoek blijkt dat in Nederland naar schatting achthonderd mensen informatie hebben over een onopgeloste moord of doodslag."

Kennis

Uit ervaring van politie en justitie blijkt dat onder gedetineerden relatief veel kennis aanwezig is over gepleegde strafbare feiten. De 52 zaken op de kalender zijn speciaal geselecteerd door cold case- teams. Het gaat om zaken die veel maatschappelijke onrust hebben veroorzaakt en waarvan de teams vermoeden dat nieuw onderzoek kansrijk is.

Het idee voor een kalender komt overwaaien uit Amerika, waar elk jaar in meerdere staten een kaartspel wordt uitgedeeld aan gedetineerden met daarop informatie over een cold case. Volgens de politie zijn dankzij deze werkwijze tientallen moordzaken alsnog opgelost.

Kalender

In Nederland is na overleg tussen de politie en het Openbaar Ministerie gekozen voor een kalender. "Hopelijk spoort de kalender gedetineerden aan om hun kennis over onopgeloste misdrijven met de politie te delen. Als wij een zaak alsnog kunnen oplossen, betekent dat voor nabestaanden een einde aan jaren van slopende onzekerheid en onwetendheid," zegt Justin Hammer, rechercheur bij het coldcaseteam van de eenheid Oost-Nederland.

Beloning

De 52 zaken die op de kalender staan beschreven, zijn maandag ook gepubliceerd op een speciale cold case-pagina op de website politie.nl. In elk van de zaken is een beloning uitgeloofd. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 800.000 euro.