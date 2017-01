Echtpaar in 'slavernijzaak' Tubbergen blijft vastzitten

Dat heeft de rechtbank in Almelo vrijdag besloten naar aanleiding van het verzoek van het stel om de voorlopige hechtenis op te heffen.

De 59-jarige man en de 45-jarige vrouw zitten sinds juli vorig jaar vast. Snikkend deden ze vrijdag hun verzoek en beloofden ze alle medewerking aan het onderzoek. Hun advocaat Roel van Faassen vond dat er geen kans was dat er in Tubbergen onrust zou ontstaan, aangezien de standplaats van de woonwagen van het stel is ontruimd en het buiten het dorp wil gaan wonen.

De rechtbank meent echter dat de rechtsorde te zeer is geschokt door het gebeurde. De zaak gaat op 3 april verder; de inhoudelijke behandeling wordt in de zomer verwacht.

Woonwagen

Het stel had het nu 31-jarige slachtoffer in maart 2007 in huis genomen. Voor die tijd leefde hij op straat. Acht jaar lang, tot november 2015, zou hij zestien uur per dag klusjes hebben moeten verrichten in en rondom de woonwagen van het stel en in hun kringloopbedrijf.

Zijn uitkering werd afgepakt, 's nachts werd hij opgesloten in een caravan en later een schuurtje en ook moest hij auto's en bedrijven op zijn naam laten zetten.

In november 2015 stapte de man naar de politie. In Tubbergen ontstond er grote onrust. Buurtbewoners die het stel hadden aangesproken op hoe ze de man behandelden, zouden zijn bedreigd en geïntimideerd en hielden vervolgens uit angst hun mond.