Geen verwarming en warm water in deel van Ede door storing

Dat komt volgens energieleverancier Nuon doordat er een storing is in biomassacentrale Bio-energie De Vallei, die voor stadsverwarming zorgt in de wijken. Naar schatting zijn een kleine tweeduizend huishoudens getroffen. Ook zwembad De Peppel is gesloten.

Nuon hoopte dat de storing rond het middaguur was verholpen, maar dat is niet gelukt. Het is niet bekend hoelang de storing nog gaat duren. Volgens de beheerder van de biomassacentrale zit er een luchtbel in het warmteleidingnet. Die moet verdwijnen voordat de getroffen adressen weer verwarming krijgen.

De storing begon in de nachtelijke uren en duurt nu al langer dan vier uur. Daarom hebben de gebruikers van de stadsverwarming recht op een schadevergoeding, aldus Nuon.

Het blijft in Ede vrijdag overdag vriezen.