'Waterpeil Maas-Waalkanaal onnodig gezakt door fout na aanvaring bij Grave'

"Daar is iets fout gegaan", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen de Volkskrant. De schade is door de fout onnodig groot, zo stelt de krant. Het Maas-Waalkanaal is een belangrijk verbindingskanaal en het scheepvaartverkeer is nog steeds gestremd.

"Wij weten niet waarom de sluizen pas zo laat zijn gesloten, en zoeken nu uit hoe dat kan", aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het waterpeil zakte in het kanaal tot 5.14 meter waar het kanaal ten minste een diepgang zou moeten hebben van 7.90 meter.

De sluis bij Heumen staat vrijwel altijd open en wordt alleen gesloten bij calamiteiten, of bijvoorbeeld om te zorgen dat er geen ijs het kanaal in drijft. Mogelijk is Rijkswaterstaat door het laat sluiten van de sluis ook gedeeltelijk aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door het lage waterpeil.