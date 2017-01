Rijkswaterstaat onderzoekt mobiele damwand voor reparatie stuw bij Grave

Ook wordt gedacht aan zandzakken op de bodem en een mobiel ponton of een mobiele dijk die het water moet tegenhouden, zodat de jukken van de stuw kunnen worden gerepareerd en het waterpeil in de Maas weer stijgt.

De tijdelijke maatregelen zijn nodig omdat een langetermijnoplossing nog lang kan duren, zegt directeur van de regio Zuid-Nederland Eric Diepstraten op een persconferentie. Volgens hem worden de mogelijkheden momenteel doorgerekend. Diepstraten wilde niet zeggen wanneer er een mogelijke oplossing is.

Het is belangrijk dat de dam mobiel is, omdat het waterpeil in de rivier snel kan stijgen door bijvoorbeeld smeltwater dat wordt aangevoerd vanuit de Alpen of hevige regen. Ook wordt gekeken naar een noodoplossing die weerstand kan bieden aan een hoge waterdruk.

''Ook een noodstuw moet kwalitatief wel in orde zijn'', aldus Diepstraten. ''De Maas is een regenrivier die anders dan Rijn en Waal heel snel overstroomt als het in Limburg of België hard gaat regenen. Dan moeten we het water kunnen regelen.''

Waterpeil

Vorige week voer een binnenvaartschip tegen de stuw bij Grave, die daardoor zwaar beschadigd raakte. Drie van de vijf jukken in de stuw raakten onherstelbaar beschadigd. Twee jukken kunnen nog worden gerepareerd.

Omdat de stuw het waterpeil in de Maas en het Maas-Waalkanaal regelt, daalde het waterpeil in de rivier en in het kanaal. Hierdoor ligt de scheepvaart op een traject van 28 kilometer stil en zijn bedrijven niet bereikbaar. Bij Gennep kwamen woonbootbewoners in de problemen omdat hun woonarken scheefzakten.

Reparatie

Voor de lange termijn gaat Rijkswaterstaat er vanuit dat de stuw kan worden gerepareerd. Materialen zijn hiervoor besteld, maar ook hier is onduidelijk hoelang dit zal duren.

Diepstraten benadrukte donderdag dat de huidige situatie onwenselijk is voor zowel omwonenden, bedrijven, de scheepvaart als voor Rijkswaterstaat. Het lage waterpeil zorgt voor droge kades en oevers langs de rivieren, waardoor bomen dreigen om te vallen en de stabiliteit van de kades wordt bedreigd. "De situatie moet zo spoedig mogelijk worden verholpen," aldus Diepwater.

Schade

Het is onduidelijk hoe groot de economische schade als gevolg van de aanvaring op dit moment is. Het scheepvaartverkeer moet omvaren via de haven van Antwerpen of de Brabantse kanalen en bedrijven langs de Maas kunnen niet tot moeilijk worden bevoorraad.

Het lukte Rijkswaterstaat donderdag wel om drie schepen die sinds vorige week vastzaten bij de stuw, weer de vaargeul in te trekken. Ook werd een extra pomp ingezet om het waterpeil op het Maas-Waalkanaal te verhogen. Tot nu toe steeg het waterpeil met zo'n 30 centimeter nadat het als gevolg van de aanvaring zo'n 110 centimeter was gezakt. Het waterpeil van de Maas daalde tussen Grave en Sambeek zo'n 3 meter.

Mist

Ook over de oorzaak van de aanvaring kon Rijkswaterstaat donderdag niets nieuws zeggen. De dichte mist belemmerde de schipper het zicht. Van bloedtesten die bij de schipper werden afgenomen is nog geen uitslag binnen.

Bij de botsing van het schip tegen de stuw kwamen benzeendampen vrij, omdat leidingen werden verbrijzeld. Er is geen benzeen in de Maas geloosd en na metingen van de brandweer bleek dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid.