Afscheid van 'veteranenvader' Ted Meines

De uitvaart in Zoetermeer vond plaats in besloten kring, maar was live te volgen via internet.

Militairen en veteranen hadden dinsdag al hun laatste eer bewezen aan de man die zich tientallen jaren voor hun belangen inzette.

Luitenant-generaal Meines overleed zaterdag op 95-jarige leeftijd. Hij stond eind jaren tachtig aan de wieg van het Veteranen Platform. Als voorzitter van deze organisatie wist hij de regering ervan te overtuigen dat er beleid moest komen voor oud-militairen. Hij was toen al lang niet meer in actieve dienst: Meines zwaaide af in 1976.

''We herdenken hem vandaag als de vader van de veteranen'', zei Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp tijdens de uitvaart.

Stokje overnemen

Hij memoreerde hoe Meines zich ondanks zijn ziekte tot het laatst om de veteranen bleef bekommeren. ''Zelfs toen ik hem een week voor zijn overlijden bezocht, maakte hij zich nog druk over zijn veteranen. Ik heb hem beloofd dat wij dat stokje gaan overnemen en dat wij verder gaan bouwen op de basis die hij heeft gelegd'', aldus Middendorp. ''Mission accomplished. Rust in vrede oude krijger.''

De kist van Meines werd door militairen de zaal binnengedragen. Via YouTube keken meer dan 1300 mensen mee. De uitvaart was ook te volgen op de eigen website van Defensie.