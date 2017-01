Zwaveltrioxide ontsnapt uit tankwagen havengebied Amsterdam

De brandweer is met veel materieel bij het bedrijf aanwezig. Momenteel worden metingen verricht, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Bedrijven in de omgeving moeten uit voorzorig ramen en deuren gesloten houden. Ook schippers wordt gevraagd zo snel mogelijk uit het gebied te vertrekken. Volgens de brandweer is er geen direct gevaar voor omliggende terreinen of gebouwen.

Omstreeks 12.30 uur kwam bij de brandweer een melding binnen, maar al snel was duidelijk dat er geen brand was bij het bedrijf. Wel ging het bedrijfsalarm af. Het luchtalarm is donderdag niet afgegaan, zoals inwoners van de Amsterdamse wijk Slotermeer meldden op Twitter. Volgens de brandweer lijken de alarmen veel op elkaar.

Verkeer

Rijkswaterstaat heeft in verband met het incident de A5 tot de aansluiting met de A10 in beide richtingen afgesloten, meldt de ANWB. Daardoor is ook een deel van de Coentunnel afgesloten. Verkeer kan over de A10 omrijden. Enkele buslijnen worden omgeleid.

Na de lekkage was kort een witte rookwolk te zien, omdat de zwaveltrioxide met het water in de lucht reageerde tot zwavelzuur. De rookwolk is inmiddels verdwenen. Zwaveltrioxide is een bijproduct bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Bij temperaturen onder de 2000 graden vormt zwaveltrioxide met waterdamp het schadelijke zwavelzuur.

Bij Sonneborn worden geraffineerde aardolieproducten gemaakt, die onder meer worden gebruikt voor farmaceutische, cosmetische, voedings- en technische doeleinden.