Verdachte dodelijk schietincident Amsterdam aangehouden in Parijs

De verdachte is inmiddels overgedragen aan de Amsterdamse politie.

Bij twee huiszoekingen die op de arrestatie volgden in Amsterdam-Zuidoost en Zaandijk, heeft de politie nog een 46-jarige man uit Zaandijk aangehouden. In de woning waar hij zich bevond, trof de politie een kilo cocaïne, een vuurwapen en 10.000 euro aan contant geld aan. Het wapen is niet gebruikt bij het schietincident in de Ten Katestraat.

Op de bewuste avond kregen twee mannen ruzie in een shisha-lounge bij de Ten Katestraat. Dat ontaardde in een vechtpartij. Mohammadi was die avond als bezoeker in de shisha-lounge en ging samen met een aantal andere bezoekers buiten poolshoogte nemen.

Op enig moment is er geschoten en daarbij is Naoufal onbedoeld geraakt. Hij is in de shisha-lounge gereanimeerd, maar in het ziekenhuis overleden. Twee andere mannen die betrokken waren bij de ruzie op straat, raakten lichtgewond door schoten.