'Overheid wil aantal spookjongeren verminderen'

Als jongeren niet meer naar school gaan en geen baan of uitkering hebben is er de kans dat ze buiten de radar van alle instanties vallen. Dat schrijft de Volkskrant vandaag. De angst is dat de jongeren hun hele leven afhankelijk zullen zijn van uitkeringen of in de criminaliteit vervallen.

Om de jongeren op weg te helpen naar een baan of een diploma gaan het UWV, de sociale diensten en gemeenten beter samenwerken. Met een meer centrale aanpak moet het makkelijker worden de jongeren op te sporen.