Aangifte van moord om man die omkwam bij arrestatie Maastricht

De advocaat van de vrouw bevestigde dit woensdag na berichtgeving door Limburgse media.

Bekim Hasani overleed na een worsteling in een winkelcentrum, waarbij agenten van politie en marechaussee, evenals burgers betrokken waren. Volgens advocaat Hakan Külcü is daarbij gebruik gemaakt van een nekklem.

Volgens de weduwe leed de man al maanden aan een psychose en moest hij dringend worden opgenomen. De man had waandenkbeelden.

De vrouw vond de situatie dermate onveilig dat ze op 18 december hem liet meenemen door de politie in de hoop dat hij opgenomen zou worden, aldus de advocaat. De politie pakte hem op, maar liet hem de volgende dag weer gaan. Een dag later kwam de man om het leven.

België

Hasani trouwde in 2012 met de Meerssense vrouw, en toonde zich volgens haar een liefdevolle echtgenoot en stiefvader. De man had in België vergeefs asiel aangevraagd en was uitgeprocedeerd. In 2013 verhuisden ze vanuit België naar een camping in Meerssen. Desondanks wees België hem in 2016 uit.

De laatste maanden kwam de man in een psychose terecht, aldus Külcü. Pogingen de man te laten opnemen mislukten, volgens de weduwe wellicht omdat de man niet verzekerd was.

Een dag voor de fatale arrestatie liet de politie de man gaan met een zogenaamd terugkeerbesluit: hij moest binnen 28 dagen het land uit.

Nekklem

Wat er vervolgens precies is gebeurd in het Maastrichtse winkelcentrum Brusselsepoort, weet Külcü ook niet. De aangifte wegens moord of doodslag is gericht tegen iedereen die op 20 december geweld heeft gebruikt tegen de man, legt hij uit.

Korpschef Gery Veldhuis van de politie Limburg liet eerder weten dat geen van de agenten een nekklem heeft gebruikt.