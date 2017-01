'Enkelband steeds vaker als straf opgelegd'

In 2012 werd de enkelband slechts 900 keer als straf gebruikt. De straf wordt vooral opgelegd bij zaken als overvallen en drugsgerelateerde delicten, dat zegt Sjef van Gennip, directeur van Reclassering Nederland tegen BNR.

Volgens Reclassering Nederland is de enkelband vaak goedkoper dan iemand opsluiten in de gevangenis. Daarnaast kunnen veroordeelden wel hun werk of opleiding behouden wat recidive zou voorkomen.

Volgens Van Gennip is de enkelband een ingrijpende straf. "Je bent continu in het vizier. Plus het feit dat iemand niet alleen die enkelband draagt, maar ook onder toezicht van de Reclassering staat en zich aan allerlei afspraken dient te houden", aldus de directeur van Reclassering Nederland.