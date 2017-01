Deel van kapotte stuw Grave moet vervangen worden

De jukken zijn onderdelen van de stuw waarin de schotten zitten die het water tegenhouden. Twee van de jukken "lijken herstelbaar" maar de andere drie moeten worden vervangen. Ook moet ''behoorlijke schade'' aan het beton onder water worden hersteld.

Rijkswaterstaat overweegt daarom een tijdelijke waterkering neer te leggen voor de kapotte stuw. Of dat haalbaar is, wordt nog onderzocht. Een van de eisen aan zo'n ''tijdelijke waterkerende maatregel'' is dat die binnen 48 uur afbreekbaar moet zijn.

Als de Maas ineens meer toevoer krijgt van regen- of smeltwater, kan het waterpeil in de rivier namelijk snel stijgen. Veiligheid staat voorop, benadrukte Rijkswaterstaat dinsdag.

Afgelopen weekend werd een noodoplossing voor de stuw nog uitgesloten. Daar is de schade veel te groot voor, zei Rijkswaterstaat toen. De inspectie naar de schade was toen nog in volle gang.

Waterpeil

De stuw raakte ernstig beschadigd toen er vorige week een schip tegenaan botste. De oorzaak van de botsing is nog onduidelijk. Bij de schipper, een 52-jarige man uit Slowakije is een bloedmonster afgenomen om te controleren of hij onder invloed van alcohol was.

Het waterpeil in de rivier is door de botsing flink gezakt. Als het lukt om het peil met tijdelijke maatregelen weer omhoog te krijgen, wordt de Maas weer begaanbaar voor schepen.