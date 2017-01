Agent die werd aangereden tijdens jaarwisseling in Den Haag ligt in coma

Dat heeft zijn familie in een verklaring laten weten die te lezen is op de Facebookpagina van de politie Den Haag.

De agent verblijft nog steeds in zorgelijke toestand op de intensive care.

De man werd in de nacht van zaterdag op zondag aangereden door een 27-jarige vrouw. Zij werd aangehouden, maar is inmiddels weer vrijgelaten. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van opzet. Evenmin was de vrouw onder invloed terwijl zij de auto bestuurde.

De familie laat weten zich gesteund te voelen door de collega's van de agent en door de vele hartverwarmende reacties van burgers. Zij vragen de media om hun wens te respecteren hen met rust te laten.

Bekogeld

Maandag werd duidelijk dat in tegenstelling tot eerdere berichten de agenten die hun ernstig gewonde collega ondersteunden, niet zijn bekogeld met stenen en vuurwerk.

Wel werden de agenten bestookt die op ruime afstand een afzetting hadden gecreëerd op het Kaapseplein in de wijk Transvaal. De agenten wilden voldoende ruimte maken voor de hulpdiensten en het onderzoek naar het verkeersongeval dat daar had plaatsgevonden.