Meerdere ongelukken door gladheid op wegen

Code geel gold in het begin van de ochtend in het hele land, behalve de Waddeneilanden. Aan het einde van de ochtend geldt de waarschuwing alleen nog in Limburg.

Rijkswaterstaat laat weten dat de strooiwagens sinds maandagavond al twee miljoen kilo zout hebben gestrooid. Op sommige wegen gaat het strooien nog door.

De Verkeersinformatiedienst (VID) meldt meerdere ongelukken op lokale wegen.

Op de snelwegen was het dinsdagochtend erg rustig en was van gladheid niks te merken, aldus de ANWB. Er is bovendien weinig verkeer omdat veel mensen nog vrij zijn.