Rijkswaterstaat zoekt naar stukken van stuw bij Grave

Inspecties in het weekeinde hebben aangetoond dat er waarschijnlijk delen van de stuw op de bodem van de rivier liggen.

Pas als die zijn gevonden, kan worden bepaald of zwaarbeschadigde jukken en schuiven van de stuw nog te herstellen zijn, aldus de dienst.

Het duurt volgens Rijkswaterstaat zeker nog enkele dagen voordat er een uitspraak is te doen over de schade aan het waterwerk. Pas als het beeld van de schade compleet is, valt te zeggen wanneer de Maas tussen Sambeek en Grave weer bevaarbaar is.

Milieuschade en vissterfte

Het incident zorgt ook in de omgeving van de Maas voor veel overlast. Grote bedrijven langs het Maas-Waalkanaal, de verbinding tussen de Maas en de Waal, kunnen niet over water bevoorraad worden, omdat de waterstand in de haven van het kanaal te laag is.

Er zijn ook problemen met het waterpeil in de polders langs het kanaal. Daardoor lopen sloten en vijvers leeg, wat milieuschade en vissterfte veroorzaakt, zegt waterschap Rivierenland. Het schap probeert water op z'n plaats te houden.

Loswallen en dijken

Rijkswaterstaat plaatst maandag pompen in de oude sluis bij Heumen om het waterpeil in het Maas-Waalkanaal te verhogen, zodat over een paar dagen weer beperkt scheepvaart op het kanaal mogelijk is. Ook de woonboten in het kanaal, die nu op het droge liggen, zouden dan weer water krijgen.

De dienst waarschuwt om niet op drooggevallen oevers bij kades, loswallen en dijken te gaan lopen, omdat de situatie zeer instabiel kan zijn.