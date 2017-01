Al ruim 280.000 euro ingezameld voor moskee Culemborg

Dat heeft voorzitter van het moskeebestuur, Hassan Barzizaoua, maandag gezegd.

Woensdagavond werd het voormalig zwembad De Meer, waar de moskee zou komen, door brand verwoest. Het toekomstige moskeegebouw in het voormalige zwembad was nog niet verzekerd. Zeker vijftien moskeeën in het land begonnen in reactie hierop een inzamelingsactie om zo "de materiële schade iets te verzachten".

Ook op Facebook werden inzamelingsacties gehouden.

Autobranden

Volgens Barzizaoua kan het bedrag nog oplopen omdat nog niet alle banken de betalingsopdrachten hebben verwerkt. Hoeveel ze nodig hebben voor de bouw kon hij nog niet zeggen.

Behalve het zwembad gingen in Culemborg die nacht ook nog zes auto’s in vlammen op. Of er een verband bestaat tussen de branden wordt nog onderzocht. De politie kon hierover maandag nog niets nieuws melden.