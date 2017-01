Schreeuwende man springt tegen rijdende auto in Zundert

De vrouwen reden op de Bredaseweg in Zundert toen hij ineens opdook. In paniek reden ze door om verderop de politie te waarschuwen. Die kon de man van 21 uit Wernhout in de buurt aanhouden aan de hand van het signalement dat ze hadden gegeven.

Hij is aangehouden voor het veroorzaken van gevaar op de weg en overgebracht naar het cellencomplex in Breda. De man raakte door zijn actie niet gewond. Het is onduidelijk wat hem bezielde.

Hij wordt maandag verder gehoord door de politie. Bij het fouilleren troffen de agenten een flesje met vermoedelijk de drug GHB aan.