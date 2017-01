Deel A15 bij Rotterdam enige tijd dicht na ongeval

Drie van hen, een 64-jarige man uit Hoek van Holland, een vrouw van 71 uit Den Haag en een man van 54 uit Rijswijk, moesten voor behandeling naar een ziekenhuis. Ze zijn buiten levensgevaar.

De vierde gewonde, een veertigjarige Hagenaar, is ter plekke behandeld. Volgens de politie botste aanvankelijk een auto op een stilstaand taxibusje met pech. Toen de auto's naar de kant werden gesleept, knalde er nog een voertuig bovenop. De snelweg in de richting van Ridderkerk was enige tijd afgesloten.

Tijdens het afhandelen van het ongeval troffen politieagenten een vuurwapen aan in de berm. Vermoedelijk lag dit er al lange tijd, want het was flink verroest. Het wapen wordt verder onderzocht.