Onverwachte sneeuwval zorgt voor gladheid in het noorden

Omdat de sneeuwval niet was voorzien, is er in de afgelopen zes uur niet meer gestrooid op snelwegen in het noorden. Dat zorgt vooral in Drenthe voor problemen. Verkeer op de A28, A32 en A37 in een brede cirkel om Hoogeveen kan niet harder rijden dan 50 kilometer per uur, meldt de Verkeersinformatiedienst (VID).

De VID waarschuwt automobilisten en fietsers maandag tijdens de ochtendspits bedacht te zijn op verraderlijke gladheid.

Code oranje

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Brabant, Limburg, Zeeland, het zuiden van Zuid-Holland en Gelderland. In die vier provincies kan het glad zijn door aanvriezende mist of door bevriezing van natte weggedeelten.

Volgens weerdienst Weeronline is ook in het zuidoosten van Nederland zondagavond kans op sneeuw.

Zondagavond en de nacht van zondag op maandag trekt een neerslaggebied langzaam van noordwest naar zuidoost over het land. Onder meer op de Veluwe, in Noord-Brabant en in Limburg kan het gaan sneeuwen.

Naar verwachting zal de neerslag in de nacht van zondag op maandag opklaren. De bevriezing van sneeuwresten en natte wegdelen kan dan zorgen voor extra gladheid.

Natte sneeuw

Volgens de weerdienst gaat het op de meeste plaatsen om natte sneeuw, maar kunnen auto’s en grasvelden tijdelijk wit worden. De sneeuw blijft mogelijk wel in de Limburgse heuvels liggen. Daar kan maandagochtend een sneeuwdek van 2 tot 4 centimeter liggen.