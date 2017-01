Onverwachte sneeuwval zorgt voor gladheid in het noorden

Het weerinstituut gaf zondag aan het begin van de avond code oranje af vanwege ijzel in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Deze waarschuwing werd rond 22.00 uur weer ingetrokken.

In de loop van zondag- op maandagnacht kan het volgens het KNMI ook in de kustprovincies lokaal glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. Omdat de sneeuwval niet was voorzien, is er zondagavond niet meer gestrooid op snelwegen in het noorden. Dat zorgt vooral in Drenthe voor problemen.

De VID waarschuwt automobilisten en fietsers maandag tijdens de ochtendspits bedacht te zijn op verraderlijke gladheid.

Neerslaggebied

Zondagavond en de nacht van zondag op maandag trekt een neerslaggebied langzaam van noordwest naar zuidoost over het land. Onder meer op de Veluwe, in Noord-Brabant en in Limburg kan het gaan sneeuwen.

Naar verwachting zal de neerslag in de nacht van zondag op maandag opklaren. De bevriezing van sneeuwresten en natte wegdelen kan dan zorgen voor extra gladheid.

Natte sneeuw

Volgens de weerdienst gaat het op de meeste plaatsen om natte sneeuw, maar kunnen auto’s en grasvelden tijdelijk wit worden. De sneeuw blijft mogelijk wel in de Limburgse heuvels liggen. Daar kan maandagochtend een sneeuwdek van 2 tot 4 centimeter liggen.