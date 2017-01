KNMI waarschuwt voor gladheid in Noord-Brabant en Limburg

De weerdienst meldt dat in de twee provincies tot in de loop van de ochtend kans bestaat op gladheid door aanvriezende mist of door gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

Volgens weerdienst Weeronline is in het zuidoosten van Nederland zondagavond kans op sneeuw. Rond de middag komt een neerslagzone in het noordwesten van het land aan.

Zondagavond en de nacht van zondag op maandag trekt een neerslaggebied langzaam van noordwest naar zuidoost over het land. Onder meer op de Veluwe, in Twente en in Noord-Brabant en in Limburg kan het sneeuwen.

Volgens de weerdienst gaat het op de meeste plaatsen om natte sneeuw, maar kunnen auto’s en grasvelden tijdelijk wit worden. De sneeuw blijft mogelijk wel in de Limburgse heuvels liggen. Daar kan maandagochtend een sneeuwdek van 2 tot 4 centimeter liggen.