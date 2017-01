Politieman zwaargewond na aanrijding in Den Haag

Agenten die in de buurt waren begonnen meteen met reanimeren. Daarna is de politieman met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het incident gebeurde rond 1.50 uur zondagmorgen. Over de toedracht is nog niets bekend.

De 27-jarige bestuurster uit Den Haag is voor een verklaring meegenomen naar het bureau. Vooralsnog lijkt er van opzet geen sprake, aldus de politie.

Agenten werden rond het Kaapseplein in de Schilderswijk korte tijd door een groep omstanders bekogeld met vuurwerk en stenen. De Mobiele Eenheid was aanwezig om eventueel te kunnen optreden tegen relschoppers, maar ruim een uur na de aanrijding trok de ME zich terug nadat de rust was weergekeerd.

Over de toestand van de politieman is nog niets bekend.