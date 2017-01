Meerdere branden tijdens nieuwjaarsnacht

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Politie en brandweer starten zondagochtend een onderzoek.

De omliggende panden in het overdekte winkelcentrum werden ook door het vuur bedreigd, maar die zijn volgens een woordvoerder van de brandweer niet uitgebrand. Wel hebben ze rook- en waterschade.

De brandweer was onder meer met zeven tankautospuiten uitgerukt. Ook de korpsen van Dronten en Biddinghuizen waren betrokken bij de bluswerkzaamheden. Er zijn geen gewonden gevallen.

Rijswijk

In een voormalige brandweerkazerne in Rijswijk (Zuid-Holland) woedde eerder op de avond brand. Het vuur begon buiten in een vuilcontainer en sloeg over naar het pand, vertelde een woordvoerder van de brandweer. "Of het opzet was of bijvoorbeeld een verdwaalde vuurpijl weten we nog niet."

Het pand heeft brandschade en vooral rookschade opgelopen. De brandweer hoefde niet ver te rijden om het vuur te blussen, want de nieuwe kazerne staat op een steenworp afstand.

Het oude gebouw is eigendom van de gemeente en was nog in gebruik als opslagruimte. Wat er precies wordt bewaard, wist de woordvoerder van de brandweer niet.

In Nootdorp vatte een sporthal vlam, meldde Omroep West.