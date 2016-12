Geen noodoplossing voor geramde stuw bij Grave

Daar is de schade veel te groot voor: er zit een gat in van zo'n 25 meter, zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat zaterdagavond.

Met camera's is onder water een inspectie aan de stuw uitgevoerd, maar Rijkswaterstaat heeft "nog geen volledig beeld", aldus de zegsman. Ook de schuiven van de stuw zelf moeten nog uitgebreid worden nagelopen. Dat gebeurt in de komende dagen.

Woonboten

Een deel van de woonboten in de plas bij Gennep kwam zaterdag nog wat schever te hangen dan toch al het geval was. Het gaat om schepen die niet kunnen worden losgemaakt van de kade. Het laagste peil werd pas in de loop van zaterdagmiddag bereikt.

Op drie boten staan pompen die kunnen worden ingezet als de boten water zouden maken. Dat is tot nu toe bij een van de drie gebeurd. De bewoners hebben de nacht doorgebracht bij familie, vrienden of in een hotel. In de Paesplas liggen in totaal zeventien woonschepen.

De waterstand in de Maas tussen Grave en Sambeek is meters gedaald na de aanvaring van donderdagavond.