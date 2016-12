Asbest vrijgekomen bij brand in loods Benningbroek

Door het asbestgevaar zijn zo'n tien woningen aan de Dokter de Vriesstraat ontruimd. Buren vangen hen op.

De loods moet als verloren worden beschouwd. Wel probeert de brandweer de boerderij te redden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

De Dokter de Vriesstraat is in beide richtingen afgesloten.

Denekamp

Bij een grote uitslaande brand in Denekamp (Overijssel) is een woonboerderij verwoest. Een bewoner moest voor controle naar het ziekenhuis, meldt de brandweer Twente.

In de directe omgeving van de brand is mogelijk asbest gevonden. Dat zal in overleg met de gemeente worden opgeruimd.

De nabluswerkzaamheden zullen nog enige uren in beslag nemen, aldus de brandweer.

Ook op een boerderij in het Gelderse Doornspijk was het raak. Daar ontstond brand in een leegstaande boerderij en werd een andere boerderij preventief natgehouden, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De brandweer laat de leegstaande boerderij gecontroleerd uitbranden.