Zwitser bekent rammen geparkeerde auto's in Amsterdamse wijk De Pijp

De man bestuurde de auto waarmee twaalf geparkeerde auto's werden geramd op de Tweede Van der Helststraat. De Zwitser die in Nederland geen woon- of verblijfplaats heeft, had te veel gedronken.

Hij was in gezelschap van een Duitser. Beide mannen werden aangehouden omdat niet duidelijk was wie de auto had bestuurd. Pas toen dna-sporen in de auto in de richting van de Zwitser bleken te wijzen, bekende hij. De man moet een boete van 650 euro betalen voor rijden onder invloed en veroorzaken van een aanrijding, aldus de politie vrijdag.

De schade aan de auto's loopt in de tienduizenden euro's. Waarschijnlijk zal de verzekering het schadebedrag op de Zwitser verhalen.