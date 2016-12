Opnieuw tientallen vluchten op Schiphol geannuleerd door dichte mist

Een woordvoerder van Schiphol zegt tegen NU.nl te maken te hebben met een "dag met overlast" met opnieuw vertragingen en drukte.

"Wel zijn de vooruitzichten iets beter, maar het is afwachten." Rond 16.00 uur was de gemiddelde vertraging voor inkomende en uitgaande vluchten een uur.

KLM had donderdag 72 vluchten geannuleerd en een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij zegt dat dat er vrijdag al meer zijn. In de loop van de dag werd het zicht bij de startbanen beter, maar later ontstaat mogelijk opnieuw mist.

"Het slechte zicht, maar ook het ijsvrij maken van vleugels met ijs erop door de aanvriezende mist kost veel tijd waardoor de planning in de war wordt geschopt. Daardoor moeten wij vluchten annuleren", zegt een KLM-woordvoerder.

Preventief

De luchtvaartmaatschappij had vrijdag preventief al 84 vluchten (42 heenvluchten en 42 terugvluchten) geannuleerd. Daar zijn vrijdag nog vier vluchten bijgekomen, meldt de woordvoerder.

Een bijkomend probleem is volgens de KLM dat bemanning zich aan rusttijden moet houden. Als een vlucht dan vertraagd is, moet nieuwe bemanning worden opgeroepen. "Dat is rond de feestdagen lastig".

Op Rotterdam The Hague Airport is het niet mistig. Daar was in de ochtend echter wel een vlucht naar London City Airport vertraagd omdat in Londen ook hinder wordt ondervonden van mist. Een vlucht die vanaf Londen in de ochtend moest binnenkomen werd geannuleerd.

Omgeboekt

De vluchten die KLM preventief annuleerde zijn voornamelijk Europese vluchten waarop de luchtvaartmaatschappij meerdere keren per dag vliegt.

De meeste getroffen reizigers kunnen daarom omgeboekt worden naar andere vluchten, zegt KLM. "We willen ervoor zorgen dat tijdens de feestdagen iedereen thuis kan komen."

Code geel

Het KNMI gaf voor vrijdagochtend code geel af vanwege plaatselijk dichte mist en lokaal kans op gladheid. Het is de derde dag op rij dat een waarschuwing werd uitgegeven. De waarschuwing is inmiddels ingetrokken.

Met uitzondering van het oosten en zuidoosten van het land kwam plaatselijk dichte mist voor. Het zicht was lokaal minder dan 200 meter, aldus het KNMI.

Inmiddels is de mist op veel plaatsen opgetrokken.