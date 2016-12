Thompsonbrug bij Grave nog dicht na aanvaring schip

Ook het scheepvaartverkeer tussen Grave en Sambeek en op het Maas-Waalkanaal is nog gestremd volgens Rijkswaterstaat.

Het is onbekend hoe lang de afsluiting van de Thompsonbrug (N324) nog duurt. Het verkeer wordt omgeleid. Verder onderzoek van Rijkswaterstaat moet uitwijzen wat de precieze schade is aan de brug.

Door de botsing raakten zes schuiven van de stuw beschadigd. Hierdoor loopt er water weg uit het deel van de rivier tussen de twee sluizen en daalt het waterpeil in de Maas. Rijkswaterstaat bekijkt hoe deze leegloop kan worden tegengegaan.

De brandweer sloeg vrijdag groot alarm voor enkele woonboten op de Paesplas in Gennep. Die dreigen door het snel zakkende water scheef te gaan hangen. In het ergste geval kunnen de problemen met de Maas nog twee weken duren, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Benzeen

Het schip botste donderdagavond in dichte mist tegen de brug. Hulpdiensten van de veiligheidsregio's Brabant-Noord en Gelderland-Zuid rukten massaal uit na de aanvaring. De zeskoppige bemanning wist het schip veilig te verlaten.

Uit metingen bleek dat geen grote hoeveelheden schadelijke benzeen in de lucht hing. Benzeen is een koolwaterstof die irritatie in de ogen kan veroorzaken. Het is ongezond om de stof in te ademen en langdurige blootstelling aan hoge doses benzeen kan kanker veroorzaken.

Oorzaak

Bij het tanken van benzine komt de stof vrij en verdampt het, wat een zoetige geur veroorzaakt. De gemeente meldde dat verder geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen bij de aanvaring.

De oorzaak voor de botsing is nog onduidelijk.

Beelden: SQ Vision