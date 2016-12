Haringvlietbrug enige tijd afgesloten na ongeluk met meerdere auto's

Eén persoon is naar het Erasmus MC vervoerd.

Het ongeluk vond plaats op de rijbaan richting Rotterdam. In het gebied tussen West-Brabant en Zuid-Holland was het zicht op dat moment tussen de 50 en 100 meter. Ook aan de andere kant, richting Bergen op Zoom, gebeurde een ongeval. Het verkeer kwam zo in beide richtingen stil te staan. De politie sprak van "een grote chaos".

Kort na 9.00 uur ging de brug weer open. Het is niet bekend of de mist ook de oorzaak is van de ongelukken. Automobilisten klaagden volgens de VID ook over gladheid op de brug.

Rijkswaterstaat adviseerde automobilisten van en naar Rotterdam om te rijden via Dordrecht over de A16 en A17. Er staan inmiddels lange files.

KNMI

Het KNMI heeft voor vrijdagochtend code geel afgegeven vanwege plaatselijk dichte mist en lokaal kans op gladheid. Het is de derde dag op rij dat een waarschuwing wordt uitgegeven.

Met uitzondering van het oosten en zuidoosten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het zicht is lokaal minder dan 200 meter, aldus het KNMI.

De waarschuwing voor gladheid geldt vrijdagochtend voor het hele land. Vanwege bevriezing van natte weggedeelten of aanvriezende mist kan het glad zijn. Volgens Weeronline blijft de mist mogelijk tot in de middag hangen.

Schiphol

Schiphol ondervindt ook veel hinder door de mist. Een woordvoerder zegt tegen NU.nl een 'dag met overast' te verwachten met opnieuw vertragingen en drukte. "Wel zijn de vooruitzichten iets beter, maar het is afwachten".

KLM heeft vrijdag al tientallen vluchten geanulleerd. Donderdag liepen door de dichte mist ook al veel vluchten op Schiphol vertraging op of werden geannuleerd.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 4°C -1°C ZW 4 Zondag 4°C 1°C ZW 4 Maandag 6°C 1°C NW 3 Dinsdag 6°C 0°C W 4 Woensdag 7°C 5°C W 3