Geen gevaar voor omgeving Grave door botsing schip op Maas

Het gaat volgens de politie om een binnenvaartschip, geladen met gevaarlijke stoffen, dat eerder op de avond tegen een pijler van de brug was gevaren. Volgens de veiligheidsregio is er geen direct gevaar voor de omgeving.

Hulpdiensten van de veiligheidsregio's Brabant-Noord en Gelderland-Zuid rukten massaal uit. De zeskoppige bemanning was toen al van het schip af.

Uit metingen blijken dat er geen grote hoeveelheden schadelijke benzeen in de lucht hangen. Benzeen is een koolwaterstof die irritatie in de ogen kan veroorzaken. Het is ongezond om de stof in te ademen en langdurige blootstelling aan hoge doses benzeen kan kanker veroorzaken.

Bij het tanken van benzine komt de stof vrij en verdampt het, wat een zoetige geur veroorzaakt. De gemeente meldt dat er verder geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen bij de aanvaring.

Luchtalarm

De veiligheidsregio Gelderland-Zuid ontkent berichten dat in Grave het luchtalarm is afgegaan. De gemeente Grave adviseerde op zijn site inwoners uit voorzorg ramen en deuren dicht te houden maar dat bericht werd om 1.30 uur ingetrokken.

Het schip botste in dichte mist tegen de John S. Thompsonbrug over de Maas op de N324 bij Grave en Nederasselt. Rijkswaterstaat meldt dat de stuw in de Maas bij Grave is beschadigd door de aanvaring.

Een eerste onderzoek heeft uitgewezen dat er zes schuiven van de stuw beschadigd zijn. Hierdoor loopt er water weg uit het deel van de rivier tussen de twee sluizen. Als gevolg daalt het waterpeil in de Maas. Rijkswaterstaat probeert dat te voorkomen.

De scheepvaart in het gebied is gestremd. Verder onderzoek moet de precieze schade duidelijk maken. De oorzaak van de aanvaring is nog onduidelijk. De brug blijft voorlopig afgesloten.