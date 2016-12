Vertragingen en vluchten afgelast op Schiphol door dichte mist

Behalve in het oosten geldt in heel het land code geel vanwege plaatselijk dichte mist.

"Zeker tachtig vluchten zijn donderdag geschrapt", bevestigt een woordvoerster van Schiphol. "Er waren volop vertragingen en annuleringen, de hele dag. Het is gelukt de achterstanden weg te werken, reizigers om te boeken of in een hotel onder te brengen, maar morgen wordt opnieuw mist verwacht."

In verreweg de meeste gevallen gaat het om vluchten van de KLM: tot nu toe zeventig vluchten zijn geannuleerd. "Het is ontzettend naar voor de reizigers", zegt een woordvoerster.

"Je wilt naar huis of naar vrienden en dan is het weer spelbreker." Ze legt uit dat de aanvriezende mist op start- en landingsbanen en ijslaagjes op vliegtuigen de boosdoener is. "Gedupeerden helpen we zo veel mogelijk aan accommodatie."

Eindhoven

Ook Eindhoven Airport had een groot deel van de dag te kampen met overlast door de mist. Het vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport ondervond nauwelijks hinder.

Een paar vluchten hadden vertraging. Het slechte zicht leidde, anders dan woensdagavond, niet tot opstoppingen op de snelwegen. Aan het begin van donderdagavond waren er al geen files meer.

