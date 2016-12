Vijf autobranden in Culemborg

De branden waren allemaal in de wijk Terweijde. Volgens de politie gaat het niet om branden die zijn overgeslagen van de ene auto naar de andere.

Woensdagavond ging een leegstaand zwembad in Culemborg in vlammen op. In het pand moet een moskee komen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de branden.

Donderdag is nog niet bekend wat de oorzaak van de branden is.

Culemborg is niet onbekend met autobranden. In deze maand en ook eerder zijn verschillende auto's uitgebrand. Een woordvoerder van de politie wilde donderdag nog geen uitspraken doen over eventuele extra veiligheidsmaatregelen de komende dagen. ''Maar wees ervan overtuigd dat het onze aandacht heeft.''

Een groepje afgevaardigden van Moslimjongeren Culemborg heeft na de autobranden in diverse wijken gesurveilleerd. Dat gaan ze de komende nachten ook doen, in elk geval tot oud en nieuw, liet een woordvoerder weten. ''We willen iets terugdoen voor de maatschappij in Culemborg'', licht hij toe.

Moskee

De zegsman houdt er rekening mee dat de branden zijn aangestoken, al kan hij zich niet voorstellen dat iemand dit zou doen vanwege de komst van de moskee. ''We hebben nooit iets gemerkt van bedreigingen of haat tegen de moskee. Dit is echt nieuw en schrikken.''

Zeven moskeeën in het land beginnen een inzamelingsactie na de grote brand in het voormalige zwembad in Culemborg, waarin een moskee zou komen. De initiatiefnemers grijpen de vrijdagpreek aan om geld in te zamelen om ''de materiële schade iets te verzachten'', lieten ze donderdag weten.