Grote brand verwoest leegstaand zwembad Culemborg

Diverse blusvoertuigen en twee hoogwerkers zijn aanwezig. De straat is afgezet, vlammen waren in de wijde omtrek te zien. De rook trekt "minimaal" richting het centrum. Mensen die last hebben van de rook moeten ramen en deuren sluiten, aldus de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

GRIP 1

De melding van de brand kwam rond 21.00 uur binnen bij de brandweer. Rond 21.30 uur werd opgeschaald naar GRIP 1 om de samenwerking tussen verschillende hulpdiensten te verbeteren.

In buizen in de fundering van het gebouw zit asbest. Er zou echter nog geen sprake zijn van gevaar. "Deze asbest komt niet vrij", meldt de veiligheidsregio aan NU.nl. "Het vuur kan namelijk niet bij de fundering komen."

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het onderzoek zal beginnen zodra de brand volledig geblust is.

Moskee

Het pand is afgelopen zomer verkocht aan de Vereniging Islamitische gemeenschap Culemborg. Het gebouw moest worden omgebouwd tot een moskee.

Een medewerker van de gemeente en de voorzitter van de vereniging vermoeden dat de brand is aangestoken, schrijft De Gelderlander. Het pand was tevens afgesloten van gas en elektra aldus de voorzitter van Islamitische gemeenschap.