Vier keer vrijspraak in hoger beroep Valkenburgse zedenzaak

Daarmee houdt het gerechtshof de eerder opgelegde straffen grotendeels in stand. Het hof acht niet bewezen dat de verdachten op zoek waren naar seks met een minderjarige, aldus de uitspraak.

In de Valkenburgse zedenzaak staan 27 mannen terecht die zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig hebben gemaakt aan het tegen betaling plegen van ontucht met de 16-jarige Kimberley.

Van de vier verdachten die zijn vrijgesproken, is volgens het hof niet bewezen dat ze seks hadden met het meisje. Een verdachte heeft een hogere straf gekregen, namelijk een taakstraf van 240 uur en een celstraf van 180 dagen, waarvan 178 voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

De verdediging wilde vrijspraak voor de verdachten, omdat ze niet wisten dat Kimberley minderjarig was. Het hof vindt dat de mannen de leeftijd van het meisje had moeten controleren.

Klanten

Kimberley werd door de 21-jarige loverboy Armin A. geprostitueerd. De 27 'klanten', waarvan de jongste 21 en de oudste 56 jaar is, hebben in september en oktober 2014 de ontucht gepleegd in een hotel in Valkenburg.

A. werd in juli 2015 veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. De meeste verdachten in de zaak kregen één dag gevangenisstraf en werkstraffen opgelegd.

Onbewust

De rechter vond een onvoorwaardelijke celstraf te zwaar, omdat de mannen niet zouden hebben geweten dat Kimberley nog geen achttien jaar was. Ze waren niet op zoek naar seks met een minderjarige.

Het OM is in hoger beroep gegaan en heeft celstraffen, deels voorwaardelijk, geëist. Tegen vier mannen is een strafverlaging geëist, omdat ze op de zitting verschenen en berouw toonden.