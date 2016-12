RIVM waarschuwt voor smog tijdens miezerige jaarwisseling

Ook is de kans groot dat het zal motregenen tijdens de jaarwisseling, en zal de gevoelstemperatuur rond het vriespunt liggen, zo stelde Weeronline dinsdag een miezerige nieuwjaarsnacht in het vooruitzicht.

Door al het vuurwerk dat eind van de week wordt afgestoken, gaan de concentraties fijnstof omhoog.

Het RIVM adviseert mensen met ademhalingsproblemen dan ook om tijdens de jaarwisseling binnen te blijven en lichamelijke inspanning te vermijden.

Meer siervuurwerk

Dit jaar zal overigens minder knalvuurwerk worden verkocht dan voorgaande jaren, verwacht de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. De belangstelling bij de consument gaat steeds meer uit naar kwalitatief siervuurwerk. Het vuurwerk wordt naar schatting op zo’n 1300 punten in het land verkocht.

Dat de jaarwisseling voor dieren geen pretje is, is bekend. Maar dat rond middernacht in Nederland miljoenen vogels het luchtruim kiezen, is nieuw, meldt Vogelbescherming Nederland.

Dit verschijnsel is vastgesteld met nieuwe radartechnieken. Op sommige plekken vliegen er meer dan duizend verstoorde vogels per vierkante kilometer op, tot gemiddeld vijfhonderd meter hoogte. De dieren blijven volgens de Vogelbescherming soms tot een half uur in de lucht.