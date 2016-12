Dijkdoorgangen noorden van land gesloten wegens zware windstoten

De coupures in Delfzijl gingen aan het eind van de middag dicht. Er wordt een waterstand verwacht van 3,50 meter boven NAP, aldus een woordvoerder van het waterschap.

In de loop van de nacht kunnen ze weer open. Het normale peil is 1,35 meter boven NAP. Eerder maandag verwachtte Rijkswaterstaat een waterstand van 3.90 meter boven NAP, maar stelde dat later bij.

Decemberstorm

Volgens Rijkswaterstaat komen bij Delfzijl buitendijkse gebieden onder water te staan, maar dreigt er geen overstromingsgevaar. De voor maandag verwachte waterstanden bij de Groningse havenstad komen ongeveer één keer in de vijf jaar voor. De laatste keer was tijdens de storm tijdens de zware decemberstorm van 2013.

De afvaarten van de veerdiensten van en naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog hebben vanwege het weer wijzigingen ondergaan.

De zeesluis in het Eemskanaal bij Farmsum wordt maandagavond gestremd voor de scheepvaart. Mogelijk volgen wegens verhoogde waterstanden bij Hoek van Holland in de nacht van maandag op dinsdag ook enkele maatregelen.

Code geel

Rijkswaterstaat waarschuwt ook weggebruikers maandagavond in de noordelijke provincies rekening houden met de zware windstoten. Het KNMI gaf waarschuwingscode geel af voor Noord-Holland, Friesland, Groningen en het Waddengebied. Omstreeks 22.30 uur werden alle waarschuwingen ingetrokken.

Officieel werd geen stormwindkracht gemeten op de Wadden, zo meldt Weeronline. Bij Lauwersoog werd omstreeks 21.15 uur de zwaarste windstoot gemeten van 95 kilometer per uur. In de loop van de avond neemt de wind in het noorden verder af.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 9°C 5°C W 4 Woensdag 5°C 1°C Z 2 Donderdag 3°C -2°C Z 3 Vrijdag 2°C -4°C ZW 3 Zaterdag 3°C 0°C ZW 3