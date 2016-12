Op twee na warmste kerst ooit gemeten

De gemiddelde maximumtemperatuur over beide kerstdagen ligt in De Bilt op 11,8 graden, meldt Weeronline maandag.

Op Eerste Kerstdag werd het maximaal 11,7 graden en in de nacht van zondag op maandag werd al het maximum voor Tweede Kerstdag bereikt, namelijk 11,8 graden.

In 1974 was het met kerst iets warmer, afgerond ook 11,8 graden. Alleen vorig jaar was de combinatie van beide kerstdagen beduidend warmer met gemiddeld 14,2 graden (14,0 graden op Eerste Kerstdag en 14,4 graden op Tweede Kerstdag).

Koudste kerst

De koudste kerst ooit gemeten is die van 1938. Het was toen gemiddeld -3,3 graden. De Tweede Kerstdag was zeer koud met maximaal -4,6 graden. In de nacht vroor het in Winterswijk maar liefst 15,2 graden.

De laagste minima met Kerst werden genoteerd in 1964. In De Bilt daalde het kwik op Eerste en Tweede Kerstdag 1964 naar respectievelijk -11,4 en -12,2 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 9°C 5°C W 4 Woensdag 5°C 1°C Z 2 Donderdag 3°C -2°C Z 3 Vrijdag 2°C -4°C ZW 3 Zaterdag 3°C 0°C ZW 3

Code geel

Maandagmiddag en -avond geldt in het noorden en westen van het land code geel. Er is kans op zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur, in het Waddengebied zelfs 90 tot 110 kilometer per uur. In de tweede helft van de avond neemt de wind af en verdwijnen de zware windstoten.

Waterschap Noorderzijlvest verwacht onder invloed van de harde wind zo'n hoge waterstand dat de coupures (dijkdoorgangen) in Delfzijl worden gesloten. Ook elders langs de kust zal sprake zijn van verhoogde waterstanden.

De coupures in Delfzijl gaan in de loop van de avond dicht. Er wordt een waterstand verwacht van 3,90 meter boven NAP, aldus een woordvoerder van het waterschap. In de loop van de nacht kunnen ze weer open. Het normale peil is 1,35 meter boven NAP.