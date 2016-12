Kinderporno bij medewerker gastouderopvang

Via een tip van de makers van een tv-programma kwam de politie de man uit Heerhugowaard op het spoor.

De gastouderopvang waar de verdachte bij is betrokken, is door de gemeente uit voorzorg gesloten. De ouders van de kinderen zijn donderdag geïnformeerd over de aanhouding.

De man was bij zijn arrestatie dinsdag in Alkmaar in het bezit van een usb-stick met kinderpornografisch materiaal. Zedenrechercheurs onderzoeken materiaal dat op zijn huisadres in beslag werd genomen.

De politie onderzoekt nog of hij zelf kinderporno heeft gemaakt.

De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die bepaalde dat hij vast blijft zitten.