Kerken krijgen tips voor veiligheid tijdens kerstdagen

Koepelorganisatie CIO heeft in samenspraak met experts en de NCTV een lijst opgesteld met tips voor kerken om voorzorgsmaatregelen te nemen. De lijst is mede opgesteld na de moord op een Franse priester in juli dit jaar, door een IS-strijder.

De factsheet geeft onder meer het advies om een heldere taakverdeling te maken op het gebied van veiligheid, een inventarisatie te maken van mogelijke dreigingsscenario’s en iemand aan te stellen die tijdens de dienst alert is op mogelijke verdachte personen.

Het CIO beklemtoont dat er "geen directe aanleiding is om te verwachten dat de kerken extra risico’s lopen", aldus een zegsvrouw. "Maar we zien allemaal wat er de afgelopen maanden in Europa is gebeurd. En Nederland heeft momenteel een verhoogd dreigingsniveau. Bovendien trekken de kerstdiensten doorgaans veel belangstellenden."

De koepel vertegenwoordigt vrijwel alle katholieke, protestants, gereformeerde en joodse geloofsgemeenschappen in Nederland. Naar verwachting bezoeken tijdens de kerstdagen meer dan anderhalf miljoen mensen een kerkdienst.