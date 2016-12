Ook gerechtshof geeft 22 jaar cel voor moord op kickbokser

De kickbokser werd ruim twee jaar geleden ’s avonds laat in zijn auto op de oprit bij zijn woning zes keer beschoten.

Hij werd van achteren geraakt door meerdere kogels uit hetzelfde wapen. R. heeft tijdens de zaak niet gesproken en zich beroepen op zijn zwijgrecht, maar volgens het hof is het duidelijk dat hij heeft geschoten.

Het hof heeft bij het bepalen van de straf er rekening mee gehouden dat de moord het karakter heeft van een koelbloedige liquidatie en midden in een woonwijk plaatsvond.

Eerdere delicten

R. is al eerder voor geweldsdelicten veroordeeld en spreekt volgens het hof "met het grootste gemak over diverse criminele activiteiten waarbij geweld niet wordt geschuwd".

Ook vindt het hof dat er sprake is van voorbedachte raad want in opgenomen gesprekken zegt R. dat hij veel geld heeft gekregen voor de moord.

R. werd eerder ook door de rechtbank veroordeeld tot 22 jaar celstraf, conform de eis van de officier van justitie. Hij ging in hoger beroep.

Satudarah

Het motief voor de moord is nog steeds niet duidelijk. Voor aanwijzingen dat het aan motorclub Satudarah gelinkte Saudarah, eveneens een motorclub, bij de moord betrokken was, is geen bewijs gevonden.

Ook voor het scenario dat Düzgün werd vermoord uit wraak voor zijn rol bij de vechtpartij op een kickboksgala in Zijtaart in 2012, vond de politie geen bewijs. Bij die ruzie viel een dode. Düzgün was verdachte en vriend van de schutter maar hij werd nooit vervolgd.