Politie Rotterdam boos over foto's agenten op website

De politiemensen zijn herkenbaar afgebeeld op Pokémon-figuren en op enkele afbeeldingen lijken bezoekers te worden aangespoord virtueel stenen te gooien naar agenten. Via de website lijkt het alsof een spel kan worden gespeeld onder de naam Poke-A-Cop Go.

De vrouw werd vorige week vrijdag thuis aangehouden wegens opruiing en bedreiging met openlijke geweldpleging. Haar arrestatie werd aanvankelijk stil gehouden om "niet te wrijven in een vlek", bevestigt de politie vrijdag.

In een interne communicatie noemt korpschef Frank Paauw de publicatie van de foto's van politiemensen "onacceptabel". Die mededeling kwam vrijdag via De Telegraaf naar buiten.

Zwarte Piet

De foto's en het 'spel' zijn inmiddels offline gehaald, aldus de politie. Wel circuleren op diverse sites foto's van de agenten met opmerkingen over hun optredens tijdens demonstraties tegen Zwarte Piet. Die gaan vooral over de vraag of ze zich correct hadden gedragen tegenover betogers.

De vrouw is inmiddels op vrije voeten. Zij krijgt waarschijnlijk via het Openbaar Ministerie een schikking aangeboden.

Satire-stuk

Op haar website noemt ze de publicatie "een satire-stuk, dat de vorm had aangenomen van een ludiek marketingpraatje voor een fake app, gebaseerd op het Pokemon-spel".

Zij verwijst in haar reactie op de aanhouding onder meer naar het vermeende machtsmisbruik tijdens de demonstratie tegen Zwarte Piet in Rotterdam in november en naar de gang van zaken rond de dood van Mitch Henriquez, die vorig jaar overleed na zijn aanhouding in het Haagse Zuiderpark.