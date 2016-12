Shermantank uit Tweede Wereldoorlog gevonden in Groningen

De Shermantank raakte in de zomer van 1945 van de weg en kwam uiteindelijk vijf meter onder de grond terecht, meldt RTV Noord.

De tank kwam volgens de omroep vast te zitten nadat de Canadezen een liter jenever met een bewoner van de Reigerlaan wilden ruilen voor honderd liter benzine. Ze reden naar de bewoner toe, maar zakten met de tank weg. Ze probeerden de tank nog te redden, maar dat mislukte.

De vondst werd gedaan omdat het huis bij de oprit gesloopt gaat worden. Een historicus hoorde verhalen over de tank en ging op onderzoek uit.

De tank is waarschijnlijk nog in goede staat. De gemeente Tynaarlo (Drenthe) is de eigenaar van de tank, omdat die net over de gemeentegrens is weggezakt. Het is nog onduidelijk wat met de tank gaat gebeuren wanneer die wordt opgegraven. Een gerestaureerde Shermantank kan tussen de 250.000 en 500.000 euro opleveren.