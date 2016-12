'Tattookillers' waarschijnlijk vervolgd voor moord op Onno Kuut

Het Openbaar Ministerie bevestigt tegenover NU.nl naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf dat het onderzoek naar de moord bijna is afgerond.

De mannen werden al in 2012 aangehouden in hun cel op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Kuut (30) uit Enschede. Zijn lichaam werd in 2009 gevonden in de duinen bij Hoek van Holland. Kuut zou slachtoffer zijn geworden van een interne ruzie.

Cor en Brian P., Jeroen S. en Evert S. worden de 'tattookillers' genoemd vanwege hun identieke tatoeages van Chinese tekens. Ook Kuut had deze tatoeages. Het Openbaar Ministerie ziet de mannen als een professioneel opererend moordcommando. Ze zouden meerdere aanslagen hebben gepleegd en werden in 2012 door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor de mislukte liquidatie op de Amsterdamse crimineel Marlon D.. Dat vonnis werd in 2014 bekrachtigd door de Hoge Raad.

Belserang

De moord op Kuut houdt mogelijk verband met de liquidatie van de criminelen Boneka Belserang en Yassin Chakor. Zij werden op 4 februari langs de A4 bij Leiderdorp doodgeschoten. Kuut was een bekende van Chakor en zou die dag een afspraak met hem hebben gehad.

Belserang werd verdacht van de moord op Martin Hoogland (2004), die op zijn beurt verantwoordelijk was voor de dood van topcrimineel Klaas Bruinsma in 1991.