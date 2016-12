Aantal woninginbraken vorig jaar gedaald met 18 procent

Wel blijft het aantal inbraken pieken tijdens de feestdagen in december, blijkt uit de Risicomonitor woninginbraken van de Bond van Verzekeraars, die donderdag wordt gepubliceerd.

"De ene helft van Nederland is weg van huis en zit aan tafel bij de andere helft. Daar maken inbrekers goed gebruik van'', zegt directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars.

Volgens Weurding is er rond deze tijd een verdubbeling van het aantal inbraken. Vorig jaar was dat een gemiddelde van 248 woninginbraken per dag, ten opzichte van 126 per dag in de rest van het jaar.

Daling

De daling over het hele jaar is volgens Weurding te danken aan onder meer betere handhaving en buurtpreventie. ''De aanpak van de politie werkt en we zien dat steeds meer mensen zelf maatregelen nemen. Ze richten bijvoorbeeld buurtpreventieteams op of maken een groep op Whatsapp'', geven de verzekeraars als verklaring.

De verzekeraars wijzen op goed hang- en sluitwerk maar adviseren ook om de buren te vragen of ze tijdens de feestdagen een oogje in het zeil willen houden.

Breda

Van de gemeenten met ten minste 50.000 huishoudens waren de meeste claims in Breda. Er was een claim bij 5,1 op de duizend woningen. Eindhoven en Tilburg staan op de tweede en derde plek met 4,7 en 4,5 claims op de duizend woningen.

In Zaanstad, Leiden en Groningen waren de minste inbraakclaims (2,1, 1,9 en 1,5 claims op de duizend woningen). In Apeldoorn was de grootste daling, namelijk 31,4 procent, terwijl het aantal claims in Leeuwarden het meest is gegroeid met 26,9 procent.