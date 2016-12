Duitsland vroeg niet naar verleden veroordeelde Nederlandse ontuchtpleger

Had Duitsland dat wel gedaan, dan was al voor zijn aanstelling duidelijk geweest dat de man in Nederland al was veroordeeld voor misbruik.

Dat staat in een brief van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) woensdag over de kwestie. De Nederlandse asieldirecteur Paul van M. wordt ervan verdacht dat hij een 22-jarige asielzoekster uit Syrië meerdere keren heeft verkracht. In Nederland bleek hij later meerdere keren te zijn veroordeeld voor zedenzaken.

Volgens de informatie van Van der Steur is door de Duitsers pas dit jaar naar Van M. gevraagd, toen het strafrechtelijk onderzoek naar hem al liep. De Duitsers ontvingen de benodigde informatie toen binnen een dag.