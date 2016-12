Politie arresteert twee mannen in zaak liquidatie Zidane

De man werd doodgeschoten in de Ameidestraat, waarschijnlijk was het een afrekening in het criminele circuit.

De opgepakte mannen zijn een 24-jarige en een 25-jarige Rotterdammer. Zij worden verdacht van heling van een auto die mogelijk betrokken is geweest bij de schietpartij. De aanhouding was dinsdag, laat de politie woensdag weten.

De politie liet eerder al weten dat er een beloning van 10.000 euro is voor de gouden tip die leidt naar de dader van de schietpartij. Deze tip is nog niet binnen.

Zidane werd op 5 februari rond 3.00 uur 's ochtend neergeschoten en overleed ter plekke. Een jaar eerder was hij ook al eens doelwit van een aanslag. In april 2015 werd hij in de havenstad beschoten op de Mathenesserbrug, terwijl hij in een auto zat. Hij liep toen een lichte hoofdwond op.