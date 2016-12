'Alex Wiegmink op Posbank doodgeschoten om auto'

De 44-jarige Alex Wiegmink werd in 2003 om het leven gebracht op de Gelderse Posbank bij Rheden. Zijn lichaam werd later in Noord-Brabant teruggevonden in een uitgebrande auto.

Jarenlang bleef onduidelijk waarom Wiegmink was doodgeschoten. Zijn broer Peter Wiegmink zegt in het programma Helden van 2016 dat hij nu "groen licht heeft gekregen" van het coldcaseteam om te vertellen dat de verdachten de auto van zijn broer wilden hebben. "Een hele bizarre reden natuurlijk."

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland wil dinsdagavond niet reageren op de uitspraken van Peter Wiegmink. "Er is een grote kans dat we er helemaal niets meer over zeggen zolang het onderzoek nog loopt", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Verdachten

Twee Brabanders zitten vast voor de moord. Een 55-jarige man uit Boekel meldde zich na een uitzending van Opsporing Verzocht bij de politie. Hij verklaarde betrokken te zijn bij de moordzaak. Diezelfde dag hield de politie een 43-jarige man uit Veghel aan.